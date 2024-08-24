Одразу декілька гравців Барселони покинуть клуб

Троє футболістів каталонської Барселони покинуть команду перед закриттям літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що 29-річний захисник Клеман Ленгле переходить до Атлетико Мадрид на правах оренди.

Також 20-річний Мікаїл Фає приєднується до Ренна з умовою зворотного викупу. А Вітор Роке стане гравцем іспанського Бетіса, остаточні деталі оренди узгоджуються.

🔵🔴 Barça confirm several outgoings ahead of the final 6 days of the summer transfer window.



◉ Clement Lenglet, joining Atlético on loan.

◉ Mika Faye, joining Rennes on permanent deal with buy back clause.

◉ Vitor Roque, joining Betis with final details of loan being fixed. pic.twitter.com/HnaajqcIUF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2024

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що півзахисник Ілкай Гюндоган покинув "синьо-гранатових". За інформацією ЗМІ, це рішення було спричинене проблемами з реєстрацією новачка клубу Дані Ольмо.