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Одразу декілька гравців Барселони покинуть клуб

Микола Дендак — 24 серпня, 13:46
Одразу декілька гравців Барселони покинуть клуб
Вітор Роке
Getty Images

Троє футболістів каталонської Барселони покинуть команду перед закриттям літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що 29-річний захисник Клеман Ленгле переходить до Атлетико Мадрид на правах оренди.

Також 20-річний Мікаїл Фає приєднується до Ренна з умовою зворотного викупу. А Вітор Роке стане гравцем іспанського Бетіса, остаточні деталі оренди узгоджуються.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що півзахисник Ілкай Гюндоган покинув "синьо-гранатових". За інформацією ЗМІ, це рішення було спричинене проблемами з реєстрацією новачка клубу Дані Ольмо.

Барселона Фабріціо Романо

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