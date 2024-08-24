Одразу декілька гравців Барселони покинуть клуб
Вітор Роке
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Троє футболістів каталонської Барселони покинуть команду перед закриттям літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що 29-річний захисник Клеман Ленгле переходить до Атлетико Мадрид на правах оренди.
Також 20-річний Мікаїл Фає приєднується до Ренна з умовою зворотного викупу. А Вітор Роке стане гравцем іспанського Бетіса, остаточні деталі оренди узгоджуються.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що півзахисник Ілкай Гюндоган покинув "синьо-гранатових". За інформацією ЗМІ, це рішення було спричинене проблемами з реєстрацією новачка клубу Дані Ольмо.