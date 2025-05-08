Ексгравець Манчестер Юнайтед став гравцем місяця в Серії А

Найкращим гравцем квітня в Серії А визнано півзахисника Наполі Скотта Мактомінея.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

У квітня Наполі в Серії А здобув 10 очок із 12 можливих (3 перемоги та 1 нічия). Мактоміней у цих матчах відзначився 5 голами: дублі у ворота Емполі та Торіно та єдиний гол у матчі з Монцою.

Сумарно 28-річний гравець збірної Шотландії забив 11 голів і здійснив 4 асисти в 31 матчі чемпіонату Італії поточного сезону. За три тури до фінішу сезону Наполі лідирує в Серії А, випереджаючи Інтер на три очки.

Влітку минулого року неаполітанський клуб віддав за хавбека Манчестер Юнайтед 30,5 мільйона євро.

Раніше повідомлялося про інтерес Наполі до Джека Гріліша.