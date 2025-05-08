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Ексгравець Манчестер Юнайтед став гравцем місяця в Серії А

Олег Дідух — 8 травня 2025, 16:28
Ексгравець Манчестер Юнайтед став гравцем місяця в Серії А
Скотт Мактоміней
Getty Images

Найкращим гравцем квітня в Серії А визнано півзахисника Наполі Скотта Мактомінея.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

У квітня Наполі в Серії А здобув 10 очок із 12 можливих (3 перемоги та 1 нічия). Мактоміней у цих матчах відзначився 5 голами: дублі у ворота Емполі та Торіно та єдиний гол у матчі з Монцою.

Сумарно 28-річний гравець збірної Шотландії забив 11 голів і здійснив 4 асисти в 31 матчі чемпіонату Італії поточного сезону. За три тури до фінішу сезону Наполі лідирує в Серії А, випереджаючи Інтер на три очки.

Влітку минулого року неаполітанський клуб віддав за хавбека Манчестер Юнайтед 30,5 мільйона євро.

Раніше повідомлялося про інтерес Наполі до Джека Гріліша.

Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Скотт Мактоміней

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