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Фабрегас відхилив пропозицію Баєра очолити клуб

Олексій Мурзак — 14 травня 2025, 18:48
Фабрегас відхилив пропозицію Баєра очолити клуб
Сеск Фабрегас
Getty Images

Головний тренер Комо Франсеск Фабрегас відхилив пропозицію Баєра очолити клуб.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Фабрегас останніми тижнями провів зустріч з керівництвом леверкузенського клубу, на якій і повідомив про своє рішення.

Раніше стало відомо, що Комо має намір зберегти головного тренера, який має попит на трансферному ринку.

Італійський клуб гарантував іспанському наставнику розвиток проєкту. Для підтвердження своїх слів Комо може витратити близько 80-100 млн євро на трансфери цього літа, щоб спробувати вийти до єврокубків уже наступного сезону.

Нагадаємо, Комо – перший клуб у тренерській кар’єрі Фабрегаса. Він очолив команду влітку минулого року, до того формально обіймав посаду асистента Осіана Робертса через відсутність необхідної ліцензії.

Як відомо, Баєр перебуває у пошуках нового головного тренера, який змінить Хабі Алонсо, адже іспанець з нового сезону очолить мадридський Реал.

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