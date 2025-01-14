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ФА може скасувати додатковий час у Кубку Англії

Володимир Максименко — 14 січня 2025, 14:23
ФА може скасувати додатковий час у Кубку Англії
Кубок Англії
Getty images

Футбольна асоціація розглядає можливість скасування додаткового часу в Кубку Англії.

Про це повідомляє The Times.

Футболісти та тренери все більше скаржаться на втому серед гравців, а кубкові турніри, які мають додатковий час, ще більше забирають сили у гравців.

На тлі цього, ФА може скасувати додаткові 30 хвилин у разі нічиї в основний час - на команди очікуватиме одразу серія пенальті.

Зазначимо, що раніше в Кубку Англії у разі нічиї було перегравання, яке скасували з сезону-2018/19.

Очікується, що таке рішення має спричинити велику кількість сенсацій в наступних розіграшах турніру.

Раніше відбулись матчі 1/32 Кубку Англії, в якому Тоттенгем лише у додатковий час здолав клуб п'ятого дивізіону, а Манчестер Юнайтед вдесятьох вибив Арсенал.

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