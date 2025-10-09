Ізраїльська велокоманда відмовилася від участі в Ломбардії-2025

Ізраїльська велокоманда Israel Premier Tech відмовилася від участі у останньому Монументі сезону 2025 року – Ломбардії, яка відбудеться у найближчу суботу, 11 жовтня.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У Israel Premier Tech було автоматичне запрошення на гонку, проте команда від нього відмовилася з міркувань безпеки: організатори побоювалися масових акцій протесту з боку пропалестинських активістів.

Раніше з цих же міркувань Israel Premier Tech пропустила ряд інших італійських гонок, зокрема, Джиро дель’Емілія. Раніше повідомлялося про те, що з наступного сезону проєкт відмовиться від слова Israel у назві та ізраїльської реєстрації. У серпні та вересні участь Israel Premier Tech призвела до масових акцій протесту під час Вуельти.