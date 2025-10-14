Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Відео дня: сльози гравців Кабо-Верде після виходу на чемпіонат світу-2026

Богдан Войченко — 14 жовтня 2025, 14:22
Скріншот
Відео дня: сльози гравців Кабо-Верде після виходу на чемпіонат світу-2026

Кабо-Верде творить історію! Збірна цієї невеликої острівної країни вперше здобула путівку на чемпіонат світу з футболу, перемігши Есватіні з рахунком 3:0 у вирішальному матчі відбору.

Як тільки арбітр Ахмед Араджіга дав фінальний свисток, Національний стадіон у місті Прая вибухнув справжнім вулканом емоцій.

Читайте також :
Відео Фото Куртуа ловив не м’яч, а щура: кумедний інцидент стався під час матчу Вельс – Бельгія

Фанати заполонили трибуни, обіймали гравців і співали на повен голос. Дехто з футболістів не стримав сліз, адже це найвеличніший момент в історії кабовердійського футболу.

У мережі вже розлетілося відео святкувань, де можна побачити справжню футбольну ейфорію море прапорів, пісні, танці й щасливі обличчя тисяч уболівальників.

Нагадаємо, напередодні Кабо-Верде у неймовірному матчі зі скасованим взяттям воріт на останніх секундах та голом з центра поля зіграло внічию з Лівією (3:3).

ВІДЕО реакція чемпіонат світу Кабо-Верде