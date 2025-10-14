Відео дня: сльози гравців Кабо-Верде після виходу на чемпіонат світу-2026
Кабо-Верде творить історію! Збірна цієї невеликої острівної країни вперше здобула путівку на чемпіонат світу з футболу, перемігши Есватіні з рахунком 3:0 у вирішальному матчі відбору.
Як тільки арбітр Ахмед Араджіга дав фінальний свисток, Національний стадіон у місті Прая вибухнув справжнім вулканом емоцій.
Фанати заполонили трибуни, обіймали гравців і співали на повен голос. Дехто з футболістів не стримав сліз, адже це найвеличніший момент в історії кабовердійського футболу.
У мережі вже розлетілося відео святкувань, де можна побачити справжню футбольну ейфорію – море прапорів, пісні, танці й щасливі обличчя тисяч уболівальників.
Нагадаємо, напередодні Кабо-Верде у неймовірному матчі зі скасованим взяттям воріт на останніх секундах та голом з центра поля зіграло внічию з Лівією (3:3).