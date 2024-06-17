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Зінченко: Може в мене це погано виходить, але нам потрібно доводити все на футбольному полі

Игорь Чернявский — 17 червня, 14:40
Зінченко: Може в мене це погано виходить, але нам потрібно доводити все на футбольному полі

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко відчуває вищий рівень тиску перед стартом Євро-2024.

Про це він розповів у інтерв’ю Українській асоціації футболу.

"Всі ми розуміємо, скільки вболівальників будуть спостерігати за нашою грою. Багато людей очікують від нас дуже хорошого результату. Я скажу відразу, що в нас хороша збірна, але я не люблю говорити багато речей. Може в мене це погано виходить, але нам потрібно доводити все це на футбольному полі.

Тиск є завжди, але зараз він, звичайно, на вищому рівні. Я не можу зараз казати про результат чи щось інше, але я дуже сподіваюся і я впевнений у тому, що кожен з нас буде віддавати всього себе і це буде видно кожному вболівальнику, який сидить на стадіоні чи спостерігає (вдома — прим.)", — сказав Зінченко.

Вже сьогодні, 17 червня, Україна розпочне свій шлях на чемпіонаті Європи матчем проти Румунії. Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом. Раніше УАФ повідомила, скільки українських вболівальників будуть підтримувати команду на "Арені Мюнхен".

Збірна України з футболу Олександр Зінченко Євро-2024

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