Зінченко: Може в мене це погано виходить, але нам потрібно доводити все на футбольному полі

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко відчуває вищий рівень тиску перед стартом Євро-2024.

Про це він розповів у інтерв’ю Українській асоціації футболу.

"Всі ми розуміємо, скільки вболівальників будуть спостерігати за нашою грою. Багато людей очікують від нас дуже хорошого результату. Я скажу відразу, що в нас хороша збірна, але я не люблю говорити багато речей. Може в мене це погано виходить, але нам потрібно доводити все це на футбольному полі.

Тиск є завжди, але зараз він, звичайно, на вищому рівні. Я не можу зараз казати про результат чи щось інше, але я дуже сподіваюся і я впевнений у тому, що кожен з нас буде віддавати всього себе і це буде видно кожному вболівальнику, який сидить на стадіоні чи спостерігає (вдома — прим.)", — сказав Зінченко.