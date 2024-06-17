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У збірної України буде невелика перевага над Румунією за кількістю вболівальників

Игорь Чернявский — 17 червня, 13:37
У збірної України буде невелика перевага над Румунією за кількістю вболівальників

На "Арені Мюнхен", де пройде матч 1 туру групового етапу Євро-2024 між збірними України та Румунії, очікується майже 60 тисяч глядачів.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Збірну України підтримають 11 700 уболівальників, а румунів буде близько 10 000. Зазначимо, що загальна місткість стадіону становить 70 000.

Нагадаємо, раніше стало відомо, в яких кольорах зіграють команди. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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