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Жіру: Нічия з Нідерландами — це не так уже й погано

— 22 червня, 09:13
Жіру: Нічия з Нідерландами — це не так уже й погано

Нападник збірної Франції Олів'є Жіру підсумував результат матчу з національною командою Нідерландів на Євро-2024.

Цитує форварда УЄФА.

"Я думаю, що ми домінували в грі в тому сенсі, що створили більше моментів. Ми трохи засмучені, тому що хотіли три очки. Але, зрештою, нічия — це не так уже й погано. Наша доля все ще в наших руках.

Нам потрібно бути більш безжальними у штрафному майданчику, ось де потрібно робити різницю. Нам трохи не пощастило, але також не вистачило трохи ефективності, і їхній воротар впорався добре. З іншого боку, ми задоволені своєю грою. Найголовніше – створювати моменти", сказав Жіру.

Напередодні провели поєдинок суперники французів та нідерландців у групі D. Збірна Польщі зазнала поразки від Австрії.

Нагадаємо, підопічні Рональда Кумана в першому турі обіграли Польщу з мінімальним рахунком 2:1. Франція переграла Австрію.

У наступному турі французи зіграють проти поляків, збірна Нідерландів зустрінеться з Австрією. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня.

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Олів'є Жіру

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