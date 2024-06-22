Жіру: Нічия з Нідерландами — це не так уже й погано

Нападник збірної Франції Олів'є Жіру підсумував результат матчу з національною командою Нідерландів на Євро-2024.

Цитує форварда УЄФА.

"Я думаю, що ми домінували в грі в тому сенсі, що створили більше моментів. Ми трохи засмучені, тому що хотіли три очки. Але, зрештою, нічия — це не так уже й погано. Наша доля все ще в наших руках.

Нам потрібно бути більш безжальними у штрафному майданчику, ось де потрібно робити різницю. Нам трохи не пощастило, але також не вистачило трохи ефективності, і їхній воротар впорався добре. З іншого боку, ми задоволені своєю грою. Найголовніше – створювати моменти", — сказав Жіру.