Німеччина та Швейцарія оголосили склади на матч 3 туру Євро-2024

Збірні Німеччини та Швейцарії оголосили свої стартові склади на матч 3 туру Євро-2024.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Німеччина: Ноєр, Рюдігер, Та, Кімміх, Гаверц, Кроос, Мусіала, Вірц, Міттельштадт, Гюндоган, Андріх.

Швейцарія: Зоммер, Відмер, Аканджі, Емболо, Фройлер, Джака, Родрігес, Ндоє, Ебішер, Шар, Рідер.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Зазначимо, що цей матч визначить переможця групи A. У Німеччини 6 очок, а у Швейцарії 4 залікових пунктів перед початком гри.

У паралельному поєдинку Угорщина та Шотландія посперечаються за 3 місце у квартеті, яке потенційно може дозволити вийти у плей-оф.