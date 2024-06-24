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Битва за плей-оф: Італія та Хорватія оголосили склади на матч Євро-2024

Владислав Уткін — 24 червня, 20:51
Битва за плей-оф: Італія та Хорватія оголосили склади на матч Євро-2024

Збірні Італії та Хорватії оголосили свої стартові склади на матч 3 туру Євро-2024.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Італія: Доннарумма, Дарміан, Калафіорі, Бастоні, Ді Лоренцо, Жоржиньо, Барелла, Дімарко, Пеллегріні, Распадорі, Ретегі.

Хорватія: Лівакович, Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол, Модрич, Брозович, Ковачич, Сучич, Крамарич, Пашаліч.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Цей матч може вирішити долю другого місця в групі B. Наразі Італія має 3 очки, а Хорватія лише один заліковий пункт.

Варто додати, що Албанія може заплутати ситуацію в групі, якщо здобуде позитивний результат у паралельному матчі з Іспанією, яка вже забезпечила перше місце у квартеті.

Нагадаємо, у минулому турі Іспанія мінімально перемогла Італію (1:0), а Албанія та Хорватія розписали результативну нічию (2:2).

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