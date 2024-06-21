Україна зіграє зі Словаччиною, Франція — з Нідерландами: розклад матчів Євро-2024

У п'ятницю, 21 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу буде зіграно три матчі другого туру групового етапу.

Зокрема, свій шлях на Євро продовжать представники групи Е Україна та Словаччина. Збірна України спробує виправитися після невпевненої гри та в підсумку розгромної поразки проти Румунії.

Своєю чергою Словаччина намагатиметься завчасно забезпечити собі вихід у плей-оф, а для цього потрібна буде лише перемога.

Також відбудеться два поєдинки команд з групи D — Франція зустрінеться з Нідерландами, та Польща проведе поєдинок проти Австрії. Французи або нідерландці, у разі перемоги, доєднаються до Німеччини та Іспанії, які вже вийшли у плей-оф Євро-2024. У поляків і австрійців наразі 0 очок.

Євро-2024, Німеччина

2 тур, Група E, 21 червня

16:00 Словаччина — Україна

Група D

19:00 Польща — Австрія

22:00 Нідерланди — Франція

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO. Поєдинок української національної команди покажуть також в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів.

Нагадаємо, у першому турі Словаччина мінімально перемогла Бельгію, Франція здолала Австрію, а Нідерланди здобули вольову перемогу над Польщею.