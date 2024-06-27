Збірна України в компанії Роналду. Головні розчарування групового етапу Євро-2024

Третій тур чемпіонату Європи з футболу-2024 став останнім одразу для 8 збірних. Втім, деякі команди, гравці та тренери неприємно здивували своїх шанувальників та аналітиків навіть після того, як зуміли кваліфікуватися в наступний раунд. Про кого мова — в нашому матеріалі.

Збірна України

Залишити змагання кращих команд континенту за якісної гри, відновленої впевненості в своїх силах, знайдених тренером ефективних та гнучких тактичних рішень, та врешті — з 4(!) очками у активі — це боляче. Однак збірна України такої долі заслужила.

Розгромна поразка від Румунії в першому турі означала не просто необхідність обов'язкового набору очок у двох наступних матчах. "Синьо-жовті" мали подолати як психологічний тиск, так і вже украй негативну різницю забитих-пропущених. І якщо з першим склалося, то друге причиною вильоту врешті й стало.

Лука Модрич

У вересні капітану збірної Хорватії виповниться 39. З високою імовірністю, для нього Євро-2024 — останній великий турнір. І на цьому змаганні жива легенда світового футболу відверто дав маху.

Ні, Лука навіть забив один із м'ячів своєї команди, довівши кількість результативних ударів по воротам суперників до 26-ти, однак своїм виступом він задоволений бути аж ніяк не може. Модрич не виглядав на полі лідером, не вів команду за собою, його діям не вистачало осмисленості, продуманості та й банальної ефективності. Центральний півзахисник немов одягнув на ноги ланцюги, які заважали йому звично творити, а пригнічений настрій ватажка врешті передався усій команді.

Збірна Англії

Від Англії Саутгейта яскравої гри ніхто й не очікував. Так, британська дружина досягла головної мети – вийшла у плейоф з першого місця, потрапивши на максимально зручного суперника. Проте за Гарета "три леви" не втомлюються встановлювати все нові й нові рекорди нудності та байдужості.

Англійці забили 2 голи в 3 матчах, зібрали прокляття усіх любителів футболу як яскравого дійства, а в настрої тренера команди, таке враження, простежується пряме бажання обмежувати власних футболістів у креативності та фантазуванні на полі в ім’я якщо не роботизованості, то точно — "саутгейтизованості" процесу. Головний не жарт дня полягає в тому, що ця повільна, але врешті максимально ефективна машина для убивств — головний фаворит турніру.

Кріштіану Роналду

Збірна Португалії відносно впевнено подолала груповий раунд змагання, потрапила нібито на зручного суперника у 1/8 та може використати матч зі словенцями у якості підготовки до більш серйозних випробувань. То що ж не так? Відповідь проста: не йде гра в лідера та головної зірки команди.

Нападник саудівського Аль-Насра приїхав на турнір із традиційним бажанням забивати усім і якомога більше, встановлювати нові всеможливі рекорди, і взагалі нагадати усім, що він — №1 не тільки за версією самого себе. Однак реальність до Роналду виявилася суворою. Кріштіану не забив жодного разу в груповому раунді великого турніру вперше в кар'єрі, і це не просто невдача — це величезний провал.

Напад збірної Італії

Збірна Італії проповзла у плейоф Євро, але нульовий ефект від гри нападників діючого чемпіона континенту ледь не коштував команді гучного провалу. З трьох м'ячів італійців у групі з Іспанією, Хорватією та Албанією три центрфорварди колективу не забили жодного.

Джакомо Распадорі, Матео Ретегі та, особливо, Джанлука Скамакка, вкотре підтвердили — якісні завершувачі в італійському футболі сьогодні відсутні. Вболівальникам "скуадри адзурри" лишається вкотре ностальгувати за часами Крістіана Вієрі, Філіппо Індзагі, Луки Тоні чи бодай Альберто Джилардіно з Антоніо Кассано. Від самої головної команди Італії очікувати гольових подвигів у плейоф годі. Командам, рівня вищого за Албанію, більш як один раз "адзуррі" забивали так само давно, як і були збірною, яку бояться.

Гаррі Кейн

Нападник Баварії забив рівно половину м'ячів своєї команди на Євро. Однак є один нюанс. Гольовий доробок Англії дорівнює аж двом результативним пострілам. І причиною такої пасивності біля воріт суперника є гра самого Кейна.

Можливо, Гаррі приїхав на турнір втомленим, бо не встиг відновитися після украй важкого для нього на моральному рівні, проте й максимально успішного з точки зору індивідуальних досягнень, сезону на клубному рівні. Можливо, причиною настільки блідого виступу головної ударної сили "трьох левів" є нові, ще більш жорсткі рамки, в які заганяє команду Саутгейт. Та що б там не було, наразі Кейн справляє враження не провідного бомбардира світового рівня, а лише втомленого фізичними та емоційними навантаженнями відомого спортсмена.