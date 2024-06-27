Роналду вперше у кар'єрі не забив на груповому етапі великого міжнародного турніру

Легендарний нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше у кар'єрі не зміг відзначитися забитим м'ячем на груповому етапі Євро або чемпіонату світу.

Форвард взяв участь у всіх трьох матчах групи F Євро-2024. Єдина результативна дія Кріштіану — це гольова передача у матчі проти Туреччини у другому турі.

0 - Cristiano Ronaldo has failed to score in the group stage of a major international tournament (World Cup/EUROs) for the first time in his career. Frustration. #EURO2024 pic.twitter.com/47DGxybAs4 — OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2024

Зазначимо, що для Роналду це 11-й великий міжнародний турнір. Першим був чемпіонат Європи-2004, де гравець одразу забив м'яч у дебютному матчі проти Греції.

В 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Португалії зіграє проти Словенії. Матч відбудеться 1 липня о 22:00 за київським часом.