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Роналду вперше у кар'єрі не забив на груповому етапі великого міжнародного турніру

Владислав Уткін — 27 червня, 14:45
Роналду вперше у кар'єрі не забив на груповому етапі великого міжнародного турніру

Легендарний нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше у кар'єрі не зміг відзначитися забитим м'ячем на груповому етапі Євро або чемпіонату світу.

Форвард взяв участь у всіх трьох матчах групи F Євро-2024. Єдина результативна дія Кріштіану — це гольова передача у матчі проти Туреччини у другому турі.

Зазначимо, що для Роналду це 11-й великий міжнародний турнір. Першим був чемпіонат Європи-2004, де гравець одразу забив м'яч у дебютному матчі проти Греції.

В 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Португалії зіграє проти Словенії. Матч відбудеться 1 липня о 22:00 за київським часом.

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Кріштіану Роналду

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