Роналду вперше у кар'єрі не забив на груповому етапі великого міжнародного турніру
Легендарний нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше у кар'єрі не зміг відзначитися забитим м'ячем на груповому етапі Євро або чемпіонату світу.
Форвард взяв участь у всіх трьох матчах групи F Євро-2024. Єдина результативна дія Кріштіану — це гольова передача у матчі проти Туреччини у другому турі.
Зазначимо, що для Роналду це 11-й великий міжнародний турнір. Першим був чемпіонат Європи-2004, де гравець одразу забив м'яч у дебютному матчі проти Греції.
В 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Португалії зіграє проти Словенії. Матч відбудеться 1 липня о 22:00 за київським часом.