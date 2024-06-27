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Букмекери оновили котирування на переможця Євро-2024

Андрій Твердохліб — 27 червня, 18:06
Букмекери оновили котирування на переможця Євро-2024

Після завершення групового етапу Євро-2024 букмекери оновили котирування на переможця чемпіонату.

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Так, на думку бейтингового оператора Favbet фаворитом Євро залишається збірна Англії. На перемогу "трьох левів" можна поставити з коефіцієнтом 4,5. Нагадаємо, напередодні чемпіонату англійці ділили пальму фаворита з французами.

Другим фаворитом є збірна Іспанії — 5,5. До старту коефіцієнт на "червону фурію" становив 8,0. Господарі, збірна Німеччини третя (6,5)

Котирування Фавбет на переможця Євро-2024 після групового етапу

  1. Англія — 4,5;
  2. Іспанія — 5,5;
  3. Німеччина — 6,5;
  4. Франція — 6,6;
  5. Португалія — 7,5;
  6. Нідерланди — 13,0;
  7. Італія — 17,0;
  8. Австрія — 18:0;
  9. Бельгія — 33,0;
  10. Швейцарія — 34,0;
  11. Туреччина — 67,0;
  12. Данія — 70,0;
  13. Румунія — 135,0;
  14. Словаччина — 200,0;
  15. Грузія — 225,0;
  16. Словенія — 250,0.

Шанси суперників збірної України по групі E, збірних Бельгії, Румунії та Словаччини досить незначні. Бельгійці, які напередодні першості йшли сьомими, наразі — дев'яті.

Слід врахувати, що в котируваннях врахований розподіл пар 1/8 фіналу.

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Нагадаємо, збірна України посіла 4 місце в групі та завершила виступи.



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