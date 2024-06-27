Букмекери оновили котирування на переможця Євро-2024

Після завершення групового етапу Євро-2024 букмекери оновили котирування на переможця чемпіонату.

Так, на думку бейтингового оператора Favbet фаворитом Євро залишається збірна Англії. На перемогу "трьох левів" можна поставити з коефіцієнтом 4,5. Нагадаємо, напередодні чемпіонату англійці ділили пальму фаворита з французами.

Другим фаворитом є збірна Іспанії — 5,5. До старту коефіцієнт на "червону фурію" становив 8,0. Господарі, збірна Німеччини — третя (6,5)

Котирування Фавбет на переможця Євро-2024 після групового етапу

Англія — 4,5; Іспанія — 5,5; Німеччина — 6,5; Франція — 6,6; Португалія — 7,5; Нідерланди — 13,0; Італія — 17,0; Австрія — 18:0; Бельгія — 33,0; Швейцарія — 34,0; Туреччина — 67,0; Данія — 70,0; Румунія — 135,0; Словаччина — 200,0; Грузія — 225,0; Словенія — 250,0.

Шанси суперників збірної України по групі E, збірних Бельгії, Румунії та Словаччини досить незначні. Бельгійці, які напередодні першості йшли сьомими, наразі — дев'яті.

Слід врахувати, що в котируваннях врахований розподіл пар 1/8 фіналу.

Нагадаємо, збірна України посіла 4 місце в групі та завершила виступи.







