Букмекери оновили котирування на переможця Євро-2024
Після завершення групового етапу Євро-2024 букмекери оновили котирування на переможця чемпіонату.
Так, на думку бейтингового оператора Favbet фаворитом Євро залишається збірна Англії. На перемогу "трьох левів" можна поставити з коефіцієнтом 4,5. Нагадаємо, напередодні чемпіонату англійці ділили пальму фаворита з французами.
Другим фаворитом є збірна Іспанії — 5,5. До старту коефіцієнт на "червону фурію" становив 8,0. Господарі, збірна Німеччини — третя (6,5)
Котирування Фавбет на переможця Євро-2024 після групового етапу
- Англія — 4,5;
- Іспанія — 5,5;
- Німеччина — 6,5;
- Франція — 6,6;
- Португалія — 7,5;
- Нідерланди — 13,0;
- Італія — 17,0;
- Австрія — 18:0;
- Бельгія — 33,0;
- Швейцарія — 34,0;
- Туреччина — 67,0;
- Данія — 70,0;
- Румунія — 135,0;
- Словаччина — 200,0;
- Грузія — 225,0;
- Словенія — 250,0.
Шанси суперників збірної України по групі E, збірних Бельгії, Румунії та Словаччини досить незначні. Бельгійці, які напередодні першості йшли сьомими, наразі — дев'яті.
Слід врахувати, що в котируваннях врахований розподіл пар 1/8 фіналу.
Нагадаємо, збірна України посіла 4 місце в групі та завершила виступи.