Визначилася заявка збірної України на гру з Бельгією

Збірна України з футболу оголосила заявку на матч третього туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

До списку потрапили усі 26 футболістів, зокрема Віталій Миколенко та Віктор Циганков, які пропускали останній матч через пошкодження. Також Чемпіон повідомляв, що вінгер Челсі Михайло Мудрик пропускав передматчеве тренування національної команди.

Матч між збірними України та Бельгії відбудеться сьогодні, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина. Чемпіон розібрав усі можливі сценарії у групі