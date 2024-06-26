Україна — Бельгія: прогноз Чемпіона

Уже за кілька годин збірна України проведе вирішальний матч групової стадії Євро-2024 проти національної команди Бельгії.

Редакція Чемпіона традиційно зробила свої прогнози на матч. Цього разу думки наших журналістів розділилися, однак віра в підопічних Реброва нікуди не зникла.

Чи мали редактори та журналісти Чемпіона рацію, побачимо вже незабаром.

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Андрій Твердохліб 2:1

Хочеш, не хочеш, але треба враховувати й паралельний матч нашої групи, і шанси та розклади у квартеті, які для України — гірше не вигадаєш.

Але на відміну від попереднього прогнозу на словаків, буду оптимістичним. Так би мовити, увімкну вболівальника.

У матчі проти Бельгії українські футболісти опиняться у комфортнішій для себе ситуації — гратимуть другим номером. Тож, сподіваюся, що за такої гри ми матимемо свої шанси й реалізуємо їх, не без долі везіння звісно.

Максим Розенко, 1:0

"Доки у мене ще є одна спроба, я не програв" — так говорив один легендарний український спортсмен та ексголова НОК України, який повністю спаплюжив свою репутацію під час повномасштабної війни. Зараз всі розклади проти синьо-жовтих. Бельгія вище класом і дуже вмотивована перемагати. Команда Реброва поразкою від Румунії сама загнала себе в капкан, з якого потрібно вибиратися. Хочеться вірити, що це можливо. Ризикну поставити на 1:0 на користь України, хоча цей прогноз і важко обґрунтувати.

Владислав Уткін, 2:2

Україна не раз показувала хорошу гру проти топ збірних. Вірю, що цей матч підтвердить даний тезис. На мою думку, ключову роль відіграють крайні захисники «синьо-жовтих», які будуть змушені стримувати швидких та технічних вінгерів бельгійців. Загалом, оборона не є сильною стороною обох команд, тому очікую результативну нічию, яка, сподіваюсь, дозволить підопічним Реброва вийти у плей-оф.

Микола Дендак, 2:1

Це важко логічно пояснити. З огляду на минулу гру зрозуміло, що ляпас від Румунії не був фатальним. А якщо поглянути на статистику зустрічей українців проти топ команд, то надії стає більше. Стиль гри від оборони дуже зручний для багатьох наших гравців (бо в захисті менше зон, а в нападі, навпаки, більше). Я не думаю, що ми сильніші за Бельгію, але вважаю нас фаворитами цього протистояння. 2:1 переможе Україна.

Соломія Романчук, 1:1

Переконана, що з Бельгією нашій команді буде дуже складно. Можливо, якщо хлопці зможуть виконати усі настанови Реброва, проявлять бійцівський характер, терпіння, то святкуватимуть перемогу. Проте я вважаю, що матч завершиться нічиєю — 1:1.

Олександр Булава, 2:2

Бельгія є явним фаворитом протистояння. Однак у "синьо-жовтих" будуть свої шанси. Якщо вони їх реалізують, то можуть усіх здивувати підсумковим результатом. Україна вже неодноразово показувала, що вміє грати проти топкоманд. Вважаю, що у матчі з бельгійцями команда Сергія Реброва буде грати від оборони з прицілом на контратаки. Можливо ми побачимо схему, що була у товариському матчі з Німеччиною (0:0).

Також вірю, що у цій грі нарешті відзначиться голом Артем Довбик. Прогноз — нічия 2:2.

Максим Салівон, 2:2

У грі зі словаками Україна показала, що грати в атаці успішно та креативно може. Як учергове може перевертати хід подій у грі вже в другому таймі завдяки вдалим "пожежним" корегуванням від Сергія Реброва. З Бельгією було б добре грати в футбол на 100% саме з перших хвилин, але... Чи з нашим щастям?

Не маю ілюзій щодо можливості перемоги над "червоними дияволами". Україна Реброва "великі" збірні ще не перемагала, хай нинішня Бельгія цьому статусу відповідає ледве-ледве. Але й посипати голову попелом поразки заздалегідь не варто. Взяти один бал із командою, яка далека від кращих зразків себе самої попередніх, "золотих" років, Україні до снаги. Для цього треба зіграти ще краще, ніж у другому турі. Чекаю помилок в обороні від обох команд, доволі грубого матчу та немалої кількості голів. Нагадаю, Бельгію влаштує й нічия, і це певною мірою завдання Україні "спрощує". Прогноз — 2:2.

Ігор Чернявський, 1:1

Виступи збірної України на груповому етапі Євро-2024 — це якісь американські гірки в плані емоцій. Після матчу з Румунією — повний розпач і неконтрольований гнів, після перемоги над Словаччиною — полегшення й оптимізм. Втім, не варто забувати, що збірна України видала тільки один хороший тайм із чотирьох, решта три — це цілковитий провал.

Найбільші питання викликають аж надто невдалі старти матчів. Команда Сергія Реброва спершу сама закопує себе, а потім героїчно намагається врятуватися. Добре, що це вдалося зробити зі Словаччиною, але якщо провалити перші хвилини з таким суперником, як Бельгія, то це рівноцінно самогубству.

Але й "червоні дияволи" не виглядають на цьому чемпіонаті Європи переконливо. Спершу несподівано програли Словаччині (0:1), а потім на жилах здолали Румунію (2:0). Саме тому, на мою думку, шанси на позитивний результат є. Але якщо давати прогноз на точний рахунок, то все ж підстрахуюся нічиєю 1:1 — попри захмарну мотивацію українців, бельгійцям вистачить класу, щоб не програти.

Андрій Яросименко, 1:0

Завдяки схемі гри від захисту, маємо менше проблемних зон, і зможемо швидко перейти у наступ. Бельгійці сильна збірна, але ми вже маємо досвід боротьби проти сильних суперників, думаю, зможемо використати його.

Також суттєвим фактором мотивації стане поразка в матчі з Румунією в першому турі, та бажання виправити свої помилки.

Станислав Лисак, 1:1

Збірній Україні потрібне чудо, щоб обіграти Бельгію. "Червоні дияволи" мали чимало моментів у програному матчі зі Словаччиною та ще більше з Румунією, а три незараховані голи Ромелу Лукаку після перегляду VAR уже стали мемом. Підопічні Сергія Реброва мають віддати усі сили на полі, однак навіть цього може не вистачити для перемоги. Нічия з рахунком 1:1.

Денис Шаховець, 1:1

Ситуація у групі E закрутилася настільки цікаво, що кожна з чотирьох команд не лише претендує на плей-оф перед завершальним туром, а й має можливість зробити це, посівши перше місце. І турнірна сітка, в яку потрапить переможець квартету, вимальовує цілком реальний шлях до півфіналу.

Тому впевнений, що жодна з команд не гратиме на нічию, навіть Словаччина та Румунія, яким мирової для путівок в 1/8 фіналу цілком достатньо. Утім, як це часто буває, гра, де обидві команди хочуть перемогти, може завершитись нічиєю.

На жаль, мотивована зіркова збірна Бельгії буде надзвичайно складним випробуванням для команди Сергія Реброва, яка поки не виправдовує очікувань уболівальників. Прогнозую 1:1 та сподіваюсь, що Румунії вдасться створити ще одну сенсацію.

Зауважимо, на думку бейтингового оператора Favbet, саме бельгійці мають більше шансів на перемогу. Фавбет на цей матч дає такі коефіцієнти: