Україна йде шляхом Норвегії: як Євро повторює історію чемпіонатів світу

Історію заведено вважати циклічною, принаймні така думка лунає занадто часто, і з такою ж періодичністю знаходяться цьому підтвердження.

Навіть на прикладі Євро-2024, от ви знали, що кожних 20 років країна-господарка чемпіонату Європи має грати у фіналі? Саме в цьогорічному розіграші це повинно статися. І з огляду на рівень гри, яку показує Німеччина, на таке можна очікувати.

Але значно цікавіша паралель наразі проводиться в групі E, учасниками якої є Україна, Бельгія, Словаччина та Румунія.

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Збірна України йде шляхом Норвегії

Перше Євро в історії відбулося за 30 років після першого чемпіонату світу. І рівно 30 років тому сталася історична подія на ЧС — в одній з груп усі команди набрали рівну кількість очок. Нічого не нагадує?

А якщо я вам скажу, що це сталося саме в групі E? Так, виходить дійсно багато збігів. Тодішні фаворити квартету Італія та Мексика також поступилися в першому турі, проте пізніше взяли своє і вийшли з групи. Мексиканці з першого місця, а ось італійці посіли 3 сходинку.

Чемпіонат світу-1994, група Е

Проблема лише в тому, що Україна на Євро-2024 не Мексика чи Італія на ЧС-1994. Підопічні Сергія Реброва мають значно більше шансів на те, щоб повторити шлях Норвегії, яка за рівної кількості очок опинилася на останньому місці. Бо саме так і станеться, якщо в усіх команд буде 4 бали.

Історія циклічна, але не зовсім

Головне питання, чи повториться ця ситуація цього року? Ну, попри те, що такий розвиток подій є найбільш очікуваним, це лише 1 з 9 можливих варіантів. Насправді зараз ситуація така, що Україна може вийти у плей-оф шістьома різними шляхами, а решта команд групи — сімома.

І відповідь на основне питання цього тексту ми дізнаємося за кілька годин, адже сьогодні, 24 червня, о 19:00 за київським часом розпочнуться поєдинки останнього третього туру групового етапу Євро-2024 у групі E.

Ми, звісно, вболіватимемо за Україну в матчі проти Бельгії, і сподіватимемося, що нам не доведеться поглядати на результат поєдинку Словаччина — Румунія. Але пам'ятайте, вийти у плей-оф можливо за будь-якого результату.