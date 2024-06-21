Італія завдала найменшу кількість ударів в історії Євро

Збірна Італії показала найгірший показник кількості ударів у своїй історії на чемпіонатах Європи у матчі другого туру Євро-2024 проти Іспанії (1:0).

Про це повідомляє Opta.

Італійці пробили у бік воріт 4 рази, влучивши 1 раз у площину. Це найгірший показник з моменту початку ведення статистики (з 1980 року).

4 - Italy managed just four shots against Spain (one on target), their fewest in a game at the UEFA European Championship on record (since 1980). Shutdown. #EURO2024 pic.twitter.com/8NFhrvVZXA — OptaJoe (@OptaJoe) June 20, 2024

В останньому турі групового етапу Італія зіграє проти Хорватії, яка напередодні не змогли переграти Албанію. Поєдинок відбудеться 24 червня о 22:00 за київським часом.