Італія завдала найменшу кількість ударів в історії Євро
Збірна Італії показала найгірший показник кількості ударів у своїй історії на чемпіонатах Європи у матчі другого туру Євро-2024 проти Іспанії (1:0).
Про це повідомляє Opta.
Італійці пробили у бік воріт 4 рази, влучивши 1 раз у площину. Це найгірший показник з моменту початку ведення статистики (з 1980 року).
В останньому турі групового етапу Італія зіграє проти Хорватії, яка напередодні не змогли переграти Албанію. Поєдинок відбудеться 24 червня о 22:00 за київським часом.