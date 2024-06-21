Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Італія завдала найменшу кількість ударів в історії Євро

Владислав Уткін — 21 червня, 11:55
Італія завдала найменшу кількість ударів в історії Євро

Збірна Італії показала найгірший показник кількості ударів у своїй історії на чемпіонатах Європи у матчі другого туру Євро-2024 проти Іспанії (1:0).

Про це повідомляє Opta.

Італійці пробили у бік воріт 4 рази, влучивши 1 раз у площину. Це найгірший показник з моменту початку ведення статистики (з 1980 року).

В останньому турі групового етапу Італія зіграє проти Хорватії, яка напередодні не змогли переграти Албанію. Поєдинок відбудеться 24 червня о 22:00 за київським часом.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Італії з футболу Євро-2024 з футболу

Збірна Італії з футболу

Перес: З трибун можна було відчути, що це світовий рівень футболу
Вільямс: Мої товариші по команді аплодували мені в роздягальні
Спалетті — про поразку від Іспанії: Була надто велика прірва
Де ла Фуенте: Це, мабуть, найкраща гра за час мого тренерства у збірній Іспанії
УЄФА назвала найкращого гравця матчу Іспанія — Італія

Останні новини