Збірна Іспанії оголосила склад на фінал Євро-2024
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте визначився зі стартовим складом команди на фінальну гру Євро-2024 проти Англії.
Про це повідомляє пресслужба "Фурії Рохи".
Іспанія: Сімон — Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Руїс, Родрі, Ольмо — Ямаль, Мората, Вільямс.
Вирішальний матч Євро-2024 проти відбудеться сьогодні, 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.
Нагадаємо, у півфінальних матчах Англія здолала Нідерланди, а Іспанія перемогла Францію.