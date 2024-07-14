Збірна Іспанії оголосила склад на фінал Євро-2024

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте визначився зі стартовим складом команди на фінальну гру Євро-2024 проти Англії.

Про це повідомляє пресслужба "Фурії Рохи".

Іспанія: Сімон — Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Руїс, Родрі, Ольмо — Ямаль, Мората, Вільямс.

👥 ¡¡𝗘𝗟 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔!!



Aquí están nuestros chicos colocaditos en el campo.



💪🏼 ¡¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗦!! #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/ZgqekJw9j6 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2024

Вирішальний матч Євро-2024 проти відбудеться сьогодні, 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Нагадаємо, у півфінальних матчах Англія здолала Нідерланди, а Іспанія перемогла Францію.