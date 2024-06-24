Збірна Іспанії здолала Албанію на Євро-2024

Збірна Іспанії обіграла Албанію у третьому турі групового етапу Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Албанці агресивно розпочати зустріч, з активним пресингом. Проте рахунок у матчі відкрили іспанці, які трьома передачами пройшли захист суперника.

Емерік Ляпорт зі своєї половини поля віддав передачу на Дані Ольмо, який віддав ідеальний пас на Феррана Торреса. Удар нападника рикошетом від лівої стійки влучив у сітку воріт Томаса Стракоші. Для форварда це був 20-й гол за національну команду.

У другій половині гри іспанці контролювали хід поєдинку, албанці зі всіх сил намагалися відігратися, проте безрезультатно.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група В, 3 тур, 24 червня

Албанія — Іспанія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 13 Торрес

Албанія: Стракоша, Мітай, Аєті, Гімшіті, Бальїу, Рамадані, Аслані, Байрамі (70 Ходжа), Лачі (70 Беріша), Асані (81 Асані), Манай (59 Броя)

Іспанія: Рая, Грімальдо, Лапорт (46 Ле Норман), Вівіан, Хесус Навас, Меріно, Субіменді, Оярсабаль (62 Лопес), Ольмо (84 Баена), Ферран Торрес (72 Ямаль), Хоселу (72 Мората)

Попередження: 67 Байрамі, 89 Беріша — 90 Вівіан

Перемога дозволила "червоній фурії" набрати 9 очок та виграти групу В. Албанці з одним балом в активі стали четвертими.