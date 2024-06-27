Грузія встановила рекорд у матчі з Португалією на Євро-2024

Збірна Грузії перемогла Португалію (2:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024 з найнижчим відсотком володіння в історії чемпіонатів Європи.

Про це повідомляє OptaJoe.

Зазначається, що показник володінь грузинів дорівнював 28%. Загалом команда завдала лише 3 удари у ворота португальців, проте відзначилася двічі.

28% - Georgia had just 28% possession in their victory over Portugal; the lowest by a team to win at the UEFA European Championship on record (since 1980). Resistance. #EURO2024 pic.twitter.com/8NTTWh1Xug — OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2024

Варто додати, що команда побила рекорд Румунії, яка перемогла збірну України з володіннями у 29%, який вона встановила у першому турі Євро-2024.

Перемога дозволила збірній Грузії набрати 4 очки та вийти у плей-оф з третього місця. Португальці попри поразку змогли виграти квартет F, другою стала Туреччина, а Чехія з 1 балом в активі покинула турнір.