Грузія встановила рекорд у матчі з Португалією на Євро-2024
Збірна Грузії перемогла Португалію (2:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024 з найнижчим відсотком володіння в історії чемпіонатів Європи.
Про це повідомляє OptaJoe.
Зазначається, що показник володінь грузинів дорівнював 28%. Загалом команда завдала лише 3 удари у ворота португальців, проте відзначилася двічі.
Варто додати, що команда побила рекорд Румунії, яка перемогла збірну України з володіннями у 29%, який вона встановила у першому турі Євро-2024.
Перемога дозволила збірній Грузії набрати 4 очки та вийти у плей-оф з третього місця. Португальці попри поразку змогли виграти квартет F, другою стала Туреччина, а Чехія з 1 балом в активі покинула турнір.