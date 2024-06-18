Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Такого не було понад 40 років: Румунія установила рекорд у грі з Україною

Владислав Уткін — 18 червня, 12:58
Такого не було понад 40 років: Румунія установила рекорд у грі з Україною

Збірна Румунії побила рекорд, пов'язаний з володінням м'ячем, у матчі проти України в першому турі Євро-2024 (3:0).

Про це повідомляє Opta.

"Триколірні" показали найнижчий відсоток володіння м'ячем команди-переможниці у матчі Євро з моменту початку ведення цієї статистики (з 1980 року). Показник склав 29%.

Також, джерело зазначає, що розгромна перемога над Україною стала найбільшою в історії збірної Румунії на великих міжнародних турнірах (ЧС та ЧЄ).

У групі Є, окрім Румунії та України, виступають команди Бельгії та Словаччини. В очному матчі словаки мінімально переграли бельгійців.

Наступний свій поєдинок підопічні Реброва проведуть у п'ятницю, 21 червня, проти Словаччини.

Збірна України з футболу Євро-2024 з футболу збірна Румунії з футболу

збірна Румунії з футболу

Подзвоню Степаненку та скажу, щоб той закінчував кар'єру — Рац прокоментував матч Румунія — Україна
Гравці збірної України попросили Реброва вийти з роздягальні для розмови після поразки від Румунії
Кополовець: У нас є футболісти, команди немає поки що
Збірна України розташувалася на останньому місці групи E
Як поразка від Румунії відобразилась на шансах збірної України вийти у плей-оф Євро-2024

Останні новини