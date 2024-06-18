Такого не було понад 40 років: Румунія установила рекорд у грі з Україною
Збірна Румунії побила рекорд, пов'язаний з володінням м'ячем, у матчі проти України в першому турі Євро-2024 (3:0).
Про це повідомляє Opta.
"Триколірні" показали найнижчий відсоток володіння м'ячем команди-переможниці у матчі Євро з моменту початку ведення цієї статистики (з 1980 року). Показник склав 29%.
Також, джерело зазначає, що розгромна перемога над Україною стала найбільшою в історії збірної Румунії на великих міжнародних турнірах (ЧС та ЧЄ).
У групі Є, окрім Румунії та України, виступають команди Бельгії та Словаччини. В очному матчі словаки мінімально переграли бельгійців.
Наступний свій поєдинок підопічні Реброва проведуть у п'ятницю, 21 червня, проти Словаччини.