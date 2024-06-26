Збірна Грузії здолала Португалію та вперше в історії вийшла в плей-оф Євро-2024

Збірна Грузії обіграла Португалію у третьому турі чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Рахунок у грі був відкритим вже на 2-й хвилині. Нападник Жорж Мікаутадзе вивів Хвічу Кварацхелію віч-на-віч з голкіпером португальців. Вінгер грузинів спокійно розібрався з Діогу Коштою (1:0).

Після голу ініціатива перейшла до португальців, які затиснули біля власних воріт своїх суперників. Небезпечні моменти були у Кріштіану Роналду, Фрасіску Консейсау та Жоау Фелікса. Водночас грузини намагалися відповідати контратаками.

На початку другої половини гри арбітр після перегляду ВАР призначив пенальті за фол Антоніо Сілви. Одинадцятиметровий впевнено реалізував форвард грузинів Жорж Мікаутадзе (2:0).

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група F, 3 тур, 26 червня

Грузія — Португалія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Кварацхелія, 2:0 - 57 Мікаутадзе (пен)

Перемога дозволила збірній Грузії набрати 4 очки та вийти у плей-оф з третього місця. Португальці попри поразку змогли виграти квартет F, другою стала Туреччина, а Чехія з 1 балом в активі покинула турнір.