Фелікс: Грузія дуже бойова команда, і вона збирається грати до останньої хвилини

Вінгер Барселони та збірної Португалії Жоау Фелікс вважає, що Грузія збирається грати до останньої хвилини у матчі третього туру групового етапу Євро-2024 з футболу.

Його слова наводить УЄФА.

"Ми знаємо сильні сторони Грузії. Ми знаємо, що вони роблять добре, а що погано. Вони дуже бойова команда, і вони збираються грати до останньої хвилини.

Усі 26 гравців хочуть потрапити в стартову одинадцятку та змагатися. Вибирати має тренер. Для мене та всіх, хто може грати, це можливість показати, що ми можемо на що можна розраховувати, що ми можемо бути в старті і що ми тут, щоб допомогти. Це хороша можливість для всіх", — сказав гравець.

Нагадаємо, матч Грузія — Португалія відбудеться сьогодні, 21 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Збірна Португалії достроково виграла групу F, маючи 6 очок в активі. Своєю чергою Грузія може претендувати на кваліфікацію до плей-оф континентальної першості лише у випадку перемоги.