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Мартінес: Потрібно концентруватися та перемагати

Андрій Яросименко — 26 червня, 09:45
Мартінес: Потрібно концентруватися та перемагати

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес вважає, що команді потрібно концентруватися та перемагати Грузію в третьому турі групового етапу Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Це важлива гра, тому що результат вирішить, хто вийде з групи, а хто — ні. Грузія проводить дуже цікавий турнір. Вона могла обіграти Чехію в останньому матчі. Команда була дуже конкурентоспроможною проти Туреччини. Нам потрібно продовжувати демонструвати таку ж концентрацію та перемагати", — сказав спеціаліст.

Матч Португалія — Грузія відбудеться сьогодні, 26 червня, початок — о 22:00 за київським часом. Збірна Португалії достроково виграла групу F, маючи 6 очок в активі. Грузія у випадку перемоги може претендувати на кваліфікацію до плей-оф континентальної першості.

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