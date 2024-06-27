Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

УЄФА назвала найкращого гравця матчу Грузія — Португалія

Олександр Булава — 27 червня, 00:20
УЄФА назвала найкращого гравця матчу Грузія — Португалія

Вінгер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія став найкращим гравцем матчу третього туру Євро-2024 проти Португалії.

Про це повідомляє УЄФА.

Матч завершився з рахунком 2:0. Один з голів був на рахунку Хвічі.

"Він забив фантастичний гол, давав багато простору команді, добре тримав м'яч і захищався, коли потрібно", — йдеться в повідомленні.

Перемога дозволила збірній Грузії набрати 4 очки та вийти у плей-оф з третього місця. Португальці попри поразку змогли виграти квартет F, другою стала Туреччина, а Чехія з 1 балом в активі покинула турнір.

Збірна Португалії з футболу Хвіча Кварацхелія Євро-2024 з футболу Збірна Грузії з футболу

Хвіча Кварацхелія

Конте заблокував трансфери ключових гравців
Лідер Наполі може перейти в Ліверпуль
Не для продажу — Наполі відреагував на слова оточення Кварацхелії
Хведеліані: Україна без проблем вийде з групи на чемпіонаті Європи
Кварацхелія: Хочемо написати нову сторінку історії

Останні новини