УЄФА назвала найкращого гравця матчу Грузія — Португалія

Вінгер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія став найкращим гравцем матчу третього туру Євро-2024 проти Португалії.

Про це повідомляє УЄФА.

Матч завершився з рахунком 2:0. Один з голів був на рахунку Хвічі.

"Він забив фантастичний гол, давав багато простору команді, добре тримав м'яч і захищався, коли потрібно", — йдеться в повідомленні.

Перемога дозволила збірній Грузії набрати 4 очки та вийти у плей-оф з третього місця. Португальці попри поразку змогли виграти квартет F, другою стала Туреччина, а Чехія з 1 балом в активі покинула турнір.