Ярмоленко: Треба зіграти дисципліновано

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко вважає, що в матчі третього туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії треба зіграти дисципліновано.

Про це він розповів на Youtube-каналі ВЗБІРНА.

"Я вважаю, що дисципліна б'є клас, в нас є всі шанси на перемогу, я не говорю про настрій, чи про якісь інші моменти, тому що я думаю всі розуміють наскільки важлива ця гра для нас. Я впевнений що треба зіграти дисципліновано, в захисті, ми розуміємо наскільки сильна в них атака, ми вже їх розбирали й ще будемо, готуємося, тренерський штаб нам вказує шляхом чого можна протистояти цій команді, тож будемо готуватися і там вже побачимо який буде результат", — сказав футболіст.

Нагадаємо, матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.