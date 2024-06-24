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Яремчук про гол Словаччині: Якщо ти представляєш свою країну, то маєш забивати такі м'ячі

Олександр Булава — 24 червня, 23:25
Яремчук про гол Словаччині: Якщо ти представляєш свою країну, то маєш забивати такі м'ячі

Нападник збірної України Роман Яремчук оцінив свій гол у ворота Словаччини у другому турі Євро-2024.

Цитує форварда УЄФА.

"Не знаю [чи найкращий цей гол у матчах за збірну]. Чи бачили ви мій м'яч у ворота Казахстану? Він теж вийшов досить добрим.

У матчі зі Словаччиною це був гол нападника. Так, складний гол, але хороші нападники на хорошому рівні такі й забивають. Тому якщо ти представляєш свою країну, то маєш забивати такі м'ячі", — сказав Яремчук.

Нагадаємо, гол Романа у ворота збірної Словаччини претендує на звання найкращого забитого м'яча в другому турі групового етапу Євро-2024.

Свій наступний матч на чемпіонаті Європи збірна України зіграє 26 червня проти Бельгії. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Наразі в групі E усі чотири команди мають однакову кількість очок — 3.

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