Яремчук про гол Словаччині: Якщо ти представляєш свою країну, то маєш забивати такі м'ячі
Нападник збірної України Роман Яремчук оцінив свій гол у ворота Словаччини у другому турі Євро-2024.
Цитує форварда УЄФА.
"Не знаю [чи найкращий цей гол у матчах за збірну]. Чи бачили ви мій м'яч у ворота Казахстану? Він теж вийшов досить добрим.
У матчі зі Словаччиною це був гол нападника. Так, складний гол, але хороші нападники на хорошому рівні такі й забивають. Тому якщо ти представляєш свою країну, то маєш забивати такі м'ячі", — сказав Яремчук.
Нагадаємо, гол Романа у ворота збірної Словаччини претендує на звання найкращого забитого м'яча в другому турі групового етапу Євро-2024.
Свій наступний матч на чемпіонаті Європи збірна України зіграє 26 червня проти Бельгії. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.
Наразі в групі E усі чотири команди мають однакову кількість очок — 3.