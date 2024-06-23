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Гол Яремчука претендує на звання найкращого в другому турі Євро-2024

Станіслав Лисак — 23 червня, 11:38
Гол Яремчука претендує на звання найкращого в другому турі Євро-2024

Гол нападника збірної України Романа Яремчука у ворота збірної Словаччини претендує на звання найкращого забитого м'яча в другому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє УЄФА.

Взяття воріт нападником Брюгге, яке принесло українській команді першу перемогу на континентальній першості, увійшло до четвірки найкращих серед матчів другого кола.

Також у список потрапили голи Джердана Шакірі (Швейцарія), Гернота Траунера (Австрія) та Мортена Юлльмана (Данія). Проголосувати за найкращий гол туру можна за посиланням.

Напередодні штучний комп'ютер оновив шанси збірної України вийти в плей-оф Євро-2024.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

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