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Краще Хаві та Іньєсти: Ямаль побив національний рекорд за гольовими передачами

Владислав Уткін — 15 липня, 14:03
Краще Хаві та Іньєсти: Ямаль побив національний рекорд за гольовими передачами

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль побив національний рекорд за кількістю результативних передач на одному великому міжнародному турнірі.

Про це повідомляє Squawka.

17-річний гравець віддав 4 асисти на Євро-2024. Для порівняння, такі легендарні півзахисники "червоної фурії", як Хаві та Іньєста віддавали максимум по 2 гольові передачі на одному турнірі.

Нагадаємо, що Ямаль був визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2024. У фінальному матчі проти Англії Ламін віддав результативну передачу на Ніко Вільямса. Впродовж Євро талант Барселони встановив низку рекордів, а його гол у ворота Франції у півфіналі став справжньою окрасою турніру.

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