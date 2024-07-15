Краще Хаві та Іньєсти: Ямаль побив національний рекорд за гольовими передачами

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль побив національний рекорд за кількістю результативних передач на одному великому міжнародному турнірі.

Про це повідомляє Squawka.

17-річний гравець віддав 4 асисти на Євро-2024. Для порівняння, такі легендарні півзахисники "червоної фурії", як Хаві та Іньєста віддавали максимум по 2 гольові передачі на одному турнірі.

Lamine Yamal is the first player to provide 4+ assists for Spain at a single edition of any major men’s tournament.



And this is his first one. 🤯#EURO2024 pic.twitter.com/5cU67DYH2f — Squawka (@Squawka) July 14, 2024

Нагадаємо, що Ямаль був визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2024. У фінальному матчі проти Англії Ламін віддав результативну передачу на Ніко Вільямса. Впродовж Євро талант Барселони встановив низку рекордів, а його гол у ворота Франції у півфіналі став справжньою окрасою турніру.