Якін — про матч з Італією: Постараємося вийти переможцями у цій грі

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін вважає, що команда може перемогти Італію в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Італійці можуть грати по-різному і це робить їх дуже небезпечним суперником. Але їм також є про що хвилюватися. Ми у добрій формі, непередбачувані та постараємося вийти переможцями у цій грі. Італія більш футбольна країна, тому ми раді дозволити їм взяти на себе тягар фаворитів. У нас згуртована команда, ми показали це в останні три матчі. Ми повністю віримо в себе та наші здібності. Якщо гратимемо із задоволенням, у нас буде шанс на перемогу", — сказав тренер.

Нагадаємо, Швейцарія зіграє проти італійців в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024. Вона опинилась на другому місці групи A, після перемоги над Угорщиною та зігравши нічию спершу із Шотландією, а потім із Німеччиною.