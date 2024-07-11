Воткінс: Ми готові до матчу проти Іспанії

Нападник збірної Англії Оллі Воткінс заявив, що команда готова до фінального матчу Євро-2024 проти Іспанії.

Його слова передає УЄФА з посиланням на ITV Sport.

"Неймовірно — я чекав цього моменту тижнями. Мені знадобилося багато важкої роботи, щоб досягти того місця, де я є сьогодні. Я отримав можливість і скористався нею обома руками У нас є цей фактор, коли ми відстаємо на один гол. Але ми ніколи не здаємося. Ще одна гра — ми готові до матчу з Іспанією", — сказав форвард.

Воткінса визнано найкращим гравцем півфінального матчу чемпіонату Європи-2024 проти Нідерландів за версією УЄФА.

Нагадаємо, у півфіналі Євро-2024 збірна Англії перемогла Нідерланди. Фінальний поєдинок англійці проведуть проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.