Він вивів Англію у фінал: УЄФА назвала найкращого гравця матчу з Нідерландами

Нападник збірної Англії Оллі Воткінс визнаний найкращим гравцем півфінального матчу чемпіонату Європи-2024 проти Нідерландів (2:1).

Про це повідомляє УЄФА.

"Він зробив величезний вплив на гру завдяки чудовому індивідуальному голу", — йдеться в повідомленні.

Воткінс замінив Гаррі Кейна та зіграв лише 9 хвилин. За цей час він відзначився голом, мав 4 дотики до м'яча та віддав 2 передачі (100%).

У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Англії зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.