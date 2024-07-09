Визначився перший фіналіст Євро-2024

За підсумками першого півфінального матчу Євро-2024 було визначено першого фіналіста.

Збірна Іспанії здобула перемогу над Францією (2:1) завдяки голу Ламіна Ямала та автоголу Жуля Кунде. У вирішальному матчі іспанці зустрінуться з переможцями пари Англія — Нідерланди, матч між якими відбудеться 10 липня.

Зазначимо, що 16-річний вінгер Барселони Ямал став наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.

Фінал чемпіонату Європи відбудеться 14 липня.