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Визначився перший фіналіст Євро-2024

Микола Дендак — 9 липня, 23:59
Визначився перший фіналіст Євро-2024

За підсумками першого півфінального матчу Євро-2024 було визначено першого фіналіста.

Збірна Іспанії здобула перемогу над Францією (2:1) завдяки голу Ламіна Ямала та автоголу Жуля Кунде. У вирішальному матчі іспанці зустрінуться з переможцями пари Англія — Нідерланди, матч між якими відбудеться 10 липня.

Зазначимо, що 16-річний вінгер Барселони Ямал став наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.

Фінал чемпіонату Європи відбудеться 14 липня.

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