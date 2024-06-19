Миколенко тренується індивідуально перед матчем зі Словаччиною

Захисник збірної України Віталій Миколенко тренується окремо від команди перед другим матчем Євро-2024 з футболу проти Словаччини.

Про це повідомляє УАФ.

Збірна України провела тренування у Вегені на наступний день після поразки від Румунії у стартовому матчі на чемпіонаті Європи.

Участь у відкритій частині для ЗМІ взяли всі воротарі та польові гравці, які не виходили у стартовому складі проти Румунії.

Віталій Миколенко продовжує тренуватися за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, оборонець отримав ушкодження на 25-й хвилині товариського матчу проти Молдови (4:0) після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Зінченка. Травма захисника не має відношення до його попереднього ушкодження, яке він отримав у мерсисайдському дербі проти Ліверпуля.

Матч проти Словаччини відбудеться вже цієї п’ятниці, 21 червня. Напередодні словаки сенсаційно здолали Бельгію.