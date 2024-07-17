Підсумки Євро-2024: чи справдилися очікування від турніру

Ось і завершилось Євро-2024. Пройшло вже кілька днів після тріумфу Іспанії у фіналі проти Англії, тож час підбити підсумки турніру та проаналізувати, чи справдилися наші очікування.

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Німеччина не виправдала очікувань

З огляду на історію континентальної першості, все вказувало на високе фінальне місце збірної Німеччини. Річ у тім, що за всю історію турніру країна-господарка (якщо вона самостійно приймала Євро) неодмінно доходила до півфіналу.

Ба більше, саме цього року Німеччина мала би грати у фіналі, адже кожен 4-ий рік 20-річчя країна-господарка доходила до цієї стадії. Проте цього не сталося. "Бундестім" — перша в історії збірна, яка вилетіла раніше за півфінал домашнього чемпіонату Європи. Так, вони програли майбутнім переможцям турніру, проте факт є фактом. Не провал, проте невдалий результат для німців.

Фото: Getty Images

Італія стала головним розчаруванням турніру

Як ми і очікували, саме чемпіони минулого Євро стали головним розчаруванням. Італійці ледве вийшли з групи, вирвавши нічию з Хорватією на останній хвилині матчу, і без шансів вилетіли в 1/8 фіналу від Швейцарії.

Найгіршим є те, що італійці змогли завдати лише 1(!) удар в отвір воріт швейцарців за 90 хвилин поєдинку, тому заслужено вилетіли з ЧЄ.

Гравці Реала не стали визначальною силою успіху

Попри те, що перемогла саме збірна Іспанії, футболісти Реала не стали головним чинником успіху. Так, Дані Карвахаль та Начо Фернандес були важливими гравцями, проте не найважливішими. Значно більше для тріумфу зробив Ламін Ямаль (Барселона), Ніко Вільямс (Атлетик Більбао), Родрі (Манчестер Сіті) та Дані Ольмо (Лейпциг).

Англія та Франція з мадридцями у складі взагалі не вражали на Євро (попри вихід у фінал та півфінал відповідно), тому наш прогноз, що футболісти "вершкових" стануть визначальною силою успіху не справдився. Але є але...

Кроос — сірий кардинал успіху господарів

Хоч Німеччина і не змогла нав'язати боротьбу за титул, проте Тоні Кроос ледь не єдиний зі складу "вершкових", хто дійсно був лідером своєї команди та тягув її до успіху. Звісно, він вже умовно гравець Реала, адже на момент Євро німець попрощався з клубом, а після чемпіонату Європи — і з футболом, та все ж...

Найкраще про його виступ скажуть цифри. Кроос завершив кар'єру на вершині, ставши найкращим півзахисником за точністю передач на цьому турнірі. Футболіст зробив 487 пасів, 94,75% яких були успішними.

Сенсаційна збірна таки знайшлась

Як ми і очікували, цьогорічне Євро не обійшлося без сенсаційної команди. Хтось вважає, що це Іспанія, яку мало хто розглядав як фаворита турніру, для когось це Туреччина та Швейцарія, що вийшли у чвертьфінал, але найбільше всіх здивувала збірна Грузії.

Фото: Getty Images

Від дебютанта ЧЄ мало хто очікував виходу в 1/8 фіналу, і взагалі ніхто — перемоги над Португалією. Проте впевнена гра воротаря Гіоргі Мамардашвілі та реалізація Гіоргі Мікаутадзе зробили свою справу. Грузини закохали мільйони фанатів у себе.