Ван Дейк: Розчарований результатом матчу із Францією

Капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк розчарований нічиєю з Францією (0:0) на Євро-2024.

Цитує оборонця УЄФА.

"Я розчарований, але водночас гордий за те, що команда виклалася повністю, а особливо — за те, як оборонялися та прагнули зберегти ворота на замку.

Звичайно ж, усвідомлюєш постійно, що за їхнього рівня майстерності суперники здатні створювати небезпечні моменти. Вони це і робили, але зберігати стійкість, щоб продовжувати тримати оборону та вести боротьбу, все одно треба.

Всі ми усвідомлюємо, що гра з Австрією з багатьох причин буде важкою. Високою буде інтенсивність. І тепер настає час відновитися, а потім проаналізувати гру та подивитися, у чому ми можемо вразити Австрію. Все це стане центром нашої уваги", — сказав ван Дейк.