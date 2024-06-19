Захисник збірної Словаччини очікує важкий матч проти України на Євро-2024

Захисник Копенгагена та збірної Словаччини Деніс Вавро очікує важкого матчу проти команди України в другому турі групового етапу Євро-2024.

Про це Вавро розповів у коментарі Šport_sk.

"Після перемоги над Бельгією всі отримали чудові емоції, але завтра новий день, треба підготуватися до матчу зі збірною України. Часу для цього в нас не так багато, а ще потрібно відновитися після гри з бельгійцями.

Збірна України несподівано поступилися Румунії, тож проти нас вони зіграють на всі 100%, і для нас це буде ще складніший матч, ніж із Бельгією", — сказав Вавро.