Захисник збірної Словаччини очікує важкий матч проти України на Євро-2024
Захисник Копенгагена та збірної Словаччини Деніс Вавро очікує важкого матчу проти команди України в другому турі групового етапу Євро-2024.
Про це Вавро розповів у коментарі Šport_sk.
"Після перемоги над Бельгією всі отримали чудові емоції, але завтра новий день, треба підготуватися до матчу зі збірною України. Часу для цього в нас не так багато, а ще потрібно відновитися після гри з бельгійцями.
Збірна України несподівано поступилися Румунії, тож проти нас вони зіграють на всі 100%, і для нас це буде ще складніший матч, ніж із Бельгією", — сказав Вавро.
Напередодні Словаччина несподівано обіграла Бельгію (1:0), а Україна поступилась Румунії (0:3). Матч між командами відбудеться 21 червня.