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Захисник збірної Словаччини очікує важкий матч проти України на Євро-2024

Олександр Булава — 19 червня, 11:20
Захисник збірної Словаччини очікує важкий матч проти України на Євро-2024

Захисник Копенгагена та збірної Словаччини Деніс Вавро очікує важкого матчу проти команди України в другому турі групового етапу Євро-2024.

Про це Вавро розповів у коментарі Šport_sk.

"Після перемоги над Бельгією всі отримали чудові емоції, але завтра новий день, треба підготуватися до матчу зі збірною України. Часу для цього в нас не так багато, а ще потрібно відновитися після гри з бельгійцями.

Збірна України несподівано поступилися Румунії, тож проти нас вони зіграють на всі 100%, і для нас це буде ще складніший матч, ніж із Бельгією", — сказав Вавро.

Напередодні Словаччина несподівано обіграла Бельгію (1:0), а Україна поступилась Румунії (0:3). Матч між командами відбудеться 21 червня.

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