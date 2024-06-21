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Українські вболівальники заспівали культову "Червону руту" на під час матчу Словаччина — Україна

— 21 червня, 20:47
Українські вболівальники заспівали культову Червону руту на під час матчу Словаччина — Україна

Під час матчу другого туру групи E Євро-2024 між збірними України та Словаччини на Дюссельдорф Арені лунала культова українська пісня "Червона рута".

Збірна України перемогла (1:2) свого суперника завдяки голам Шапаренка (54') та Яремчука (80'). Причому перший тайм залишився за словаками й "синьо-жовті" змушені були відігруватися.

Отже, Україна значно покращила свої турнірні перспективи, з якими можна ознайомитись за посиланням.

Інший матч другого туру в групі E Бельгія Румунія відбудеться завтра, 22 червня.

Нагадаємо, перед грою Польща — Австрія польські фанати заспівали образливу пісню про росіян.

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