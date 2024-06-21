"Руська ку**а": польські уболівальники провели марш перед матчем Євро-2024

Фанати збірної Польщі влаштували ходу перед матчем своєї збірною проти Австрії на Євро-2024.

"Руська курва", — зокрема співали поляки.

Матч Польща — Австрія в межах 2 туру розпочався о 19:00 за київським часом.

Раніше своє вітання країні-агресорці та її диктатору Путіну передали грузинські уболівальники.

Нагадаємо, збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною (1:2) та набрала перші очки на турнірі. Голами за "синьо-жовтих" відзначились Микола Шапаренко та Роман Яремчук, який, до слова, вийшов на 4 місце в історичному списку бомбардирів збірної України.