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У Дешама виник конфлікт із найкращим бомбардиром в історії збірної Франції

Владислав Уткін — 29 червня, 09:40
У Дешама виник конфлікт із найкращим бомбардиром в історії збірної Франції

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вважає, що нападник Олів'є Жіру не відповідає рівню національної команди.

Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, Дешам починає проявляти деяке незадоволення гравцями в команді, і він "приватно поставив під сумнів відданість і фізичну форму" Жіру. Головний тренер "Ле Бле", засумнівався, чи може ветеран-форвард відіграти важливу роль для Франції на Євро-2024.

Сам Жиру був незадоволений тим, що він не вийшов у стартовому складі проти Нідерландів, коли Кілліан Мбаппе пропускав матч через перелом носу.

Зазначається, що 37-річний гравець взяв на себе додатковий режим фізичної підготовки, щоб спробувати переконати Дешама та продемонструвати свій рівень.

Нагадаємо, Франція вийшла до плейофу з другого місця групи D. В 1/8 фіналу підопічні Дешама зіграють проти Бельгії. Матч відбудеться 1 липня о 19:00 за київським часом.

Олів'є Жіру Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам

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