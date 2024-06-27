Трубін: Одна невдала гра може все змінити

Воротар збірної України Анатолій Трубін вважає, що гра проти Румунії в першому турі групового етапу Євро-2024, змінила подальшу долю команди на чемпіонаті

Про це він розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"В нас були зони в атаці, були моменти в першому таймі та під кінець матчу, але на жаль, не змогли забити, це найприкріше. Вся гра була напружена, всі розуміли ціну цих трьох очок, тому гра була психологічно важкою. Не вистачило завершального удару, крапки. Немає емоцій, тільки відчуття недосказаності, ми набрали 4 бали, більше ніж багато команд які зайняли третє місце, але ми вилітаємо, їдемо додому. Сьогодні, чесно кажучи, важко щось сказати, бо всі віддали багато сил, всі хотіли перемогти, але не вдалося, нема ні емоцій, ні сил. Це дуже добрий досвід для всіх, що на Євро потрібно грати з першого матчу, тому що одна невдала гра може все змінити", — сказав футболіст.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Євро-2024 Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.