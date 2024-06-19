Монтелла — про перемогу над Грузією: Це найкращий подарунок на день народження

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла вважає перемогу над Грузією найкращим подарунком на свій день народження.

Його слова передає УЄФА.

"Це був матч, гідний фіналу. Наші вболівальники були чудовими, навіть коли було важко, і ця перемога для них теж. Мені сьогодні виповнюється 52 роки, тому це був найкращий подарунок, який я міг отримати.

Сьогодні ми завдали 22 удари по воротах. Нам потрібно бути точнішими, але я оцінив команду, гру. Ми трохи розслабилися після того, як VAR відмінив другий гол, але таке буває. Фізично грузини сильні, добре організовані. Вони знають свої сильні та слабкі сторони та грають відповідно. Вони не випадково потрапили до Євро.

Це вперше, коли ми виграли перший матч. Ми ніколи не виходили далі групового етапу на останніх трьох Євро. Минулого разу ми навіть не набрали жодного очка. Нашою першою метою було виграти цей матч. Тепер ми його виграли, мріємо виграти наступний та вийти у плей-оф", — сказав тренер.