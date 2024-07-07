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Куман — про вихід Нідерландів у півфінал Євро-2024: Малих націй не буває

Станіслав Лисак — 7 липня, 08:44
Куман — про вихід Нідерландів у півфінал Євро-2024: Малих націй не буває

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман заявив, що малих націй не буває після перемоги його команди над Туреччиною в 1/4 фіналу Євро-2024 (2:1).

Слова нідерландського фахівця передає УЄФА.

"Завжди потрібно бути критичним, але ви бачите, що малих націй не буває. Ви повинні боротися і грати добре. У нас були важкі моменти, і ви повинні пишатися цією командою. Турки дійсно добре грали", — сказав Куман.

Нагадаємо, що Нідерланди здобули вольову перемогу над Туреччиною та вперше за 20 років вийшли до півфіналу чемпіонату Європи з футболу. У наступній стадії змагань підопічні Кумана зіграють зі збірною Англії, яка по пенальті пройшла Швейцарію.

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