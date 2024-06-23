Россі — про матч із Шотландією: Ми віддамо все, що маємо на полі

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі розповів, що його команда віддасть усе, що має у матчі 3 туру Євро-2024 проти Шотландії.

Його слова передає УЄФА.

" Це матч, як для нас, так і для Шотландії, має ту саму кінцеву мету. Ми впевнені, що якщо переможемо, то пройдемо далі. Для нас це такий самий матч, як і для Шотландії. Ми віддамо на полі все, що у нас є", — сказав наставник.

Поєдинок із Шотландією відбудеться у неділю, 23 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Угорщина програла Німеччині в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу, а в першому турі поступилася Швейцарії.