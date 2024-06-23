Тренер Угорщини: Я б збрехав, якби сказав, що наша мета — не дійти до 1/8 фіналу

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі розповів, що мета команди — дійти до 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Я б збрехав, якби сказав, що наша мета — не дійти до 1/8 фіналу. Ми всі хочемо вийти з групи, але це буде непросто. Шотландія може бути дуже важким суперником для нас через їхню фізику і агресивність на полі", — сказав наставник.

Поєдинок останнього туру групового етапу проти Шотландії відбудеться у неділю, 23 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Угорщина програла Німеччині в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу, а в першому турі поступилася Швейцарії. Для виходу в наступний етап їм потрібно перемогти шотландців.