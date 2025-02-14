Легендарний екстренер Манчестер Юнайтед поновить кар'єру на один матч

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон поновить свою кар'єру на один матч заради прощального поєдинку Джузеппе Россі.

Про це повідомляє Talksport.

Колишній форвард МЮ, Фіорентини, Вільярреала та збірної Італії завершив кар'єру у 2023 році у СПАЛі, після чого планував провести прощальний матч.

Тепер ця мрія футболіста стане реальністю. Подія відбудеться 22 березня на "Артеміо Франкі".

Окрім Фергюсона, у матчі візьмуть участь Лука тоні, Себастьян Фрей, Борха Валеро, Габріель Батістута та інші колишній зірки футболу.

Зазначимо, що у 2008 році Россі став найкращим бомбардиром Олімпійського футбольного турніру.

Раніше інший ексфутболіст "червоних дияволів" розповів, як Фергюсон довів до сліз Роналду.