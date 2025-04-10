Інтер випустив нову форму в колаборції з легендою мотоспорту

Міланський Інтер презентував новий комплект форми у колаборації з легендарним мотогонщиком Валентіно Россі.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Нова форма являє собою дещо видозмінений виїзний комплект Інтера зразка поточного сезону. До нього додали вертикальну полосу по центру фірмового для Россі жовтого кольору, а біля логотипу Nike нанесено номер 46, під яким 9-разовий чемпіон світу виступав протягом усієї своєї кар’єри в MotoGP.

Сам Россі, який є давнім фанатом Інтера, взяв участь у презентації цієї форми.

І ній команда Сімоне Індзагі проведе свій наступний матч у Серії А – у суботу, 12 квітня, дома проти Кальярі (початок поєдинку – о 19:00 за київським часом).

У вівторок, 8 квітня, Інтер у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів на виїзді обіграв Баварію 2:1.