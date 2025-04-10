Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інтер випустив нову форму в колаборції з легендою мотоспорту

Олег Дідух — 10 квітня 2025, 14:31
Інтер випустив нову форму в колаборції з легендою мотоспорту
ФК Інтер

Міланський Інтер презентував новий комплект форми у колаборації з легендарним мотогонщиком Валентіно Россі.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Нова форма являє собою дещо видозмінений виїзний комплект Інтера зразка поточного сезону. До нього додали вертикальну полосу по центру фірмового для Россі жовтого кольору, а біля логотипу Nike нанесено номер 46, під яким 9-разовий чемпіон світу виступав протягом усієї своєї кар’єри в MotoGP.

Сам Россі, який є давнім фанатом Інтера, взяв участь у презентації цієї форми.

І ній команда Сімоне Індзагі проведе свій наступний матч у Серії А – у суботу, 12 квітня, дома проти Кальярі (початок поєдинку – о 19:00 за київським часом).

У вівторок, 8 квітня, Інтер у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів на виїзді обіграв Баварію 2:1.

Россі Інтер Мілан

Россі

Легендарний екстренер Манчестер Юнайтед поновить кар'єру на один матч
Коли лазарет став домом: 13 "найкришталевіших" футболістів останніх 15 років
Тренер Угорщини: Я б збрехав, якби сказав, що наша мета — не дійти до 1/8 фіналу
Россі — про матч із Шотландією: Ми віддамо все, що маємо на полі
Дилема Швейцарії та претендент на кращого гравця турніру. Євро-2024. Що варте уваги сьогодні

Останні новини