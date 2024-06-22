Мартінес: Збірна Туреччини має винятковий талант, але ми зупинили їх

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес вважає, що у збірній Туреччини зібрані талановиті футболісти.

Його слова передає УЄФА.

" Думаю, ми грали на тому ж рівні, що й проти Чехії, але цього разу ми забили першими. Туреччина добре почала, але ми вистояли, а після того, як забили, взяли гру під свій контроль. Тепер ми можемо дати пограти іншим гравцям — вони на це заслуговують.

Це була непроста гра. Я вважаю, що Туреччина має винятковий талант, але ми зупинили їхню гру. Високий темп дав нам перевагу, ми зберегли концентрацію і зосередженість на захисті. Я радий, що ми зіграли на нуль.

Я думаю, що сьогодні ми побачили щось дуже особливе. Чудовий нападник опинився сам на сам з воротарем і віддає асист. Який чудовий приклад! Це потрібно показувати в академіях по всій Португалії, що самовідданість — це те, що завжди стосується команди", — сказав наставник.

Нагадаємо, Португалія розгромно перемогла Туреччину в другому турі Євро-2024. Ця перемога забезпечила португальцям вихід у плей-оф чемпіонату Європи з першого місця у групі F. Вони зіграють з третьою сходинкою групи A, B, або С.

Нагадаємо, в першому турі Португалія в компенсований час дотиснула Чехію, а Туреччина в матчі-трилері здолала Грузію.

В останньому турі групового етапу португальці зіграють із грузинами, а турки поміряються силами з чехами. Поєдинки відбудуться в середу, 26 червня, о 22:00 за київським часом.